مصرية تورط خليجي في قضية دعارة وتسلبه أمواله وسيارته

نورة الشهري (صدى):

ألقت الشرطة المصرية القبض على سيدة ورطت خليجي في قضية دعارة وسرقه أمواله وسيارته بالتعاون مع أخرين تحت تهديد السلاح.

كان قسم شرطة مدينة نصر تلقى بلاغاً من “زياد.ع.د “يحمل إحدى الجنسيات العربية ” ،مهندس مدنى، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم “؛ يفيد قيام سيدة تدعى ” ياسمين ” باستدراجه عن طريق هاتف محمول لمقابلتها بشقة مستأجرة لإقامة علاقة غير شرعية بينهما مقابل مبلغ مالى .

وقال المجنى عليه أثناء دخوله الشقة فوجئ بشخصين تعديا عليه بالضرب وإحداث إصابته وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة ببصمة يده، واستوليا منه على هاتفي جوال وفيزا كارد، والسيارة ملكه رقم ر و ق 742 ماركة كيا سيراتوا موديل 2011م فضى اللون تحت تهديد سلاح نارى، وفوجئ بعد ذلك بقيام المتهمين بسحب مبلغ مالى 23 ألف جنيه مصري من حسابه الخاص.

وكشف تحريات الشرطة المصرية أن وراء ارتكاب الواقعة “هالة.أ.ح” ربة منزل، استأجرت الشقة لاستدراج الرجال وممارسة الرذيلة معهم مقابل مبالغ مالية، وسرقتهم كرها، بالاشتراك مع “مايكل.و.إ “، عاطل ، “ابانوب.ف.ع “، عاطل.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت الشرطة ضبطهما، بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم الإرشاد عن جميع المسروقات والسيارة، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين واتهمهما بسرقته بالإكراه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.