خطة الصحة والتعليم لخفض معدلات سمنة طلاب المدارس

عادل الحربي (صدى):

تعتزم وزارة الصحة التعاون مع وزارة التعليم من اجل التوسع في تطبيق برنامج خاص لتقليل معدلات السمنة لدى الطلاب والطالبات في المدارس ليشمل جميع المناطق، على أن تتم تغطية نسبة 20% من مدارس المملكة خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وحددت الصحة تنفيذ المرحلة الأولى في 6 مناطق بالمملكة هي: (الرياض، جدة، مكة المكرمة، الشرقية، الجوف، نجران). وطلبت من التعليم توفير 14 متطلبا لتنفيذ البرنامج، منها مراجعة المناهج الدراسية بإضافة معلومات تدعم اكتساب عادات صحية سليمة للطلاب.

وبينت أن الهدف من البرنامج حشد الموارد والجهود المشتركة للجهات المعنية على مستوى المملكة لتخفيف عبء السمنة على المواطن والمجتمع والنظام الصحي، مشيرة إلى أن ذلك يأتي لارتباط السمنة بعدد من الأمراض غير المعدية مثل السكري والقلب وارتفاع ضغط الدم والتهاب المفاصل والسرطان والأمراض الأخرى.