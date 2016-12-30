بالصور.. الدفاع المدني ينقذ عاملين سقطا في غرفة خزانات وقود بالإحساء

حمود الدهمشي (صدى):

نجحت فرق الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية في إنقاذ عاملين سقطا داخل غرفة خزانات وقود مساء اليوم الجمعة في حي الملك فهد بمدينة الهفوف بالأحساء.

وكشف المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري أنه في الساعة الخامسة و٢٥ مساء سقط عاملين في غرفة خزانات وقود مساحتها حوالي 10×5 أمتار وعمقها 4 أمتار داخل إحدى محطات الوقود وتم استخراجهما من قبل فرقة إنقاذ الدفاع المدني وهما من جنسية آسيوية.

واوضح أن العاملين أصيبا باختناق من جراء أبخرة الوقود ونقلا عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك فهد ومستشفى الجفر وحالتهما مستقره ولله الحمد.

وأشار إلى انه تعود الأسباب إلى قيامهما بالنزول داخل غرفة الخزانات بغرض أعمال الصيانة لها مما آدى لاستنشاقهما لأبخرة البنزين وإصابتهما بالإعياء.