بالصور.. «خيرنا لأهلنا» توفر احتياجات ١٠٠ أسرة متعففة ببريدة

سالم المطيري (صدى):

نجح 30 متطوعاً ومتطوعة من مبادرة “خيرنا لأهلنا” في سد احتياجات قرابة ١٠٠ أسرة متعففة داخل احياء مدينة بريدة.

وقالت قائدة فريق سخاء أفنان الدبيخي إن المبادرة نفذها فريق سخاء التطوعي من اجل خدمة الأسر المتعففه مع موجة البرد، مؤكدة أن هناك دراسة لحالات الأسر المادية والمعنوية والصحية و متابعة كل أسرة وتقديم كافة الخدمات حسب الاحتياج وتقدير حالتهم.

وأشارت الدبيخي في المبادرة الأولى قدمنا مساعدات لـ ٧٧ أسرة والثانية ٩٧ أسرة وحاليا تجاوز العدد ١٠٠ أسرة.

وإشادة الدبيخي بدعم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم مثنية على الداعمين والمشاركين والعاملين على وقفتهم في مد العطاء للأسر داعيةً الله ان يجعل ذلك في موازين حسناتهم.