بالفيديو.. محاكاة ساخرة لاتفاق الهدنة السورية على «واتس آب»

الدوحة (صدى):

نشرت قناة “الجزيرة” مقطع فيديو يظهر محاكاة ساخرة بين أطراف اتفاق الهدنة السورية لو كانوا في جروب واحد على برنامج التواصل الاجتماعي “واتس آب”.

يظهر في المحادثة الساخرة التي بدأتها روسيا بالإعلان عن خطة لوقف شامل لإطلاق النار في سوريا، ليرد النظام السوري عليها بالموافقة بـ “أموشن”، لتدخل المعارضة في المحادثة وتطالب بأن يشمل القرار كافة الأراضي السورية وإنهاء الحصار عن المناطق المحاصرة.

وتدخل تركيا في المحادثة لترد على المعارضة السورية، وتؤكد لها أن الخطة تشمل كل سوريا وفتح ممرات آمنة وإرسال الإغاثة لكافة المناطق السورية، لترد عليها إيران بـ “أموشن” غاضب لعدم رضاها عن الأمر، وسط بكاء من النظام السوري.

وتؤكد روسيا خلال المحادثة أن الاتفاق سيخضع لرقابة موسكو وأنقرة لضمان نجاحه، ليأتي رد مفاجئ من الأمين العام للأمم المتحدة بعبارته الشهيرة وهي الشعور بالقلق، ويعتذر بعدها ويوضح أنه بالخطأ، كما يدخل أوباما في المحادثة بتصريح خارج الموضوع، ليفاجئه ترامب بالرد عليه قائلا: “قادمون أيها البيت الأبيض”.

واختتمت روسيا المحادثة بلهجة شديدة على حلفائها الممثلين في النظام السوري وإيران، بإجبارهم على تنفيذ القرار، لترد تركيا بتعميمه على كافة الأراضي السورية، وسط موافقة من النظام السوري وإيران.

https://