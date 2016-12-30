5 محطات مترو لحماية المشردين من البرودة في اليونان

أثينا (صدى):

فتحت السلطات اليونانية في وسط العاصمة أثينا خمسا من محطات المترو لإيواء المشردين من البرودة القارسة التي تسود اليونان، وقالت إدارة المدينة إن هذا الوضع سيستمر بداية من اليوم الجمعة حتى إشعار آخر، مشيرة الى تخصيص أربع قاعات مزودة بأجهزة تدفئة لاستقبال المشردين.

وأضافت الإدارة أن هناك مختصين في العمل الاجتماعي مسؤولين عن إمداد آلاف المشردين بوسط العاصمة اليونانية بالملبوسات والأغطية والمواد الغذائية، وكانت درجات الحرارة انخفضت بشدة خلال الأيام الماضية في اليونان حيث تصل حاليا إلى درجة التجمد خلال الليل، كما يتساقط الجليد بصورة مستمرة وهو أمر نادر في هذه المدينة، ولا تتوقع هيئة الأرصاد في اليونان تحسن الطقس إلا بداية من منتصف الأسبوع المقبل.