مستشفى ميداني وفرق طبية متنقلة لتأمين احتفالات رأس السنة بدبي

مستشفى ميداني وفرق طبية متنقلة لتأمين احتفالات رأس السنة بدبي
أبوظبي (صدى):

أعلنت هيئة الصحة بدبي انتهاء استعداداتها الطبية الخاصة بتأمين احتفالات رأس السنة، التي ستشهدها المدينة، مساء غد السبت، وسط توقعات ببلوغ عدد المشاركين نحو مليوني شخص حول برج خليفة والأماكن المحيطة به.
وذكرت هيئة الصحة في دبي – في بيان إعلامي اليوم الجمعة – أنها أعدت مستشفى ميداني مجهز للتعامل السريع والفوري مع أية ظروف صحية طارئة، وتوفير أعلى درجات الرعاية والخدمات الصحية للمشاركين في الاحتفال.

وأضافت أنها جهزت عيادة طبية مطورة داخل مركز دبي التجاري، إضافة إلى عيادات متنقلة في نطاق الاحتفالات، مشيرة إلى أنه تم تشكيل فرق طبية محترفة، مكونة من استشاري و56 طبيبًا وممرضًا وإداريًا متخصصًا، لإدارة عمليات الرعاية الصحية وتأمين الاحتفالات طبيًا، وتم التنبيه على جميع أطباء الطوارئ بضرورة التواصل مع المستشفى الميداني والعيادات الطبية المتنقلة، لتقديم المساعدة في أي وقت.




4 تعليقات


  1. alfahad41 [ عدد التعليقات: 795 ] 30/12/2016 في
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    1

    لاحول ولا قوة الا بالله

  2. الحربيSS [ عدد التعليقات: 114 ] 30/12/2016 في
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    2

    اللهم لا تعاقبنا بما فعل السفهاء منا

  3. ahmad [ عدد التعليقات: 139 ] 30/12/2016 في
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    3

    بحكم وجود الجاليات الاوربية والامريكية بكثرة في دبي كان لزاما عليهم الاحتفال بليلة راس السنة لا بأس في ذلك

  4. تووووته [ عدد التعليقات: 126 ] 30/12/2016 في
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    4

    😍😍😍😍وااااو


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