بالفيديو.. مصرع عجوز تحت أقدام الخيول في حفل عيد ميلاد فتاة بالمكسيك

مكسيكو (صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروع يرصد لحظة مصرع مسن مكسيكى تحت أقدام الخيل أثناء حضوره حفل عيد ميلاد فتاة.

كان الرجل يمر عبر طريق سباق الخيول فصدمه أحدهم وأسقطه قتيلا على الأرض.

وقع الحادث أثناء الاحتفال بعيد ميلاد فتاة من الريف المكسيكى تدعى روبى، كانت أتمت عامها الـ15، وبحضور الآلاف بناء على دعوة عامة وجهها والدها على فيس بوك.

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