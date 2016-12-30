في سباق العويس: الاهلي يتسلح بالعرض الافضل والهلال برغبة اللاعب.

خالد يحى (صدى):

تفاضل ادارة الشباب بين عرضين لشراء العقد المتبقي للحارس محمد العويس الذي ينتهي شهر يونيو القادم. بعد اقتناعها بعدم جدوى استمرار اللاعب في الفريق وتحسبا لدخوله الفتره الحره بعد غد الاحد.

وبات انتقال العويس مسالة وقت اما للهلال او الاهلي حيث يملك وكيل اللاعب عرضين رسميين لموكله ويتفوق الاهلي بعرض افضل من عرض الهلال. وبحسب مصادر موكده اللاعب لم يوقع لاي نادي حتى هذه اللحظه . وان كانت رغبته قد تقوده للهلال.

الجدير بالذكر ان النادي الذي يرغب بخدمات العويس خلال الفترة الشتويه عليه تقديم العرض الافضل لادارة الشباب او الانتظار للموسم القادم !