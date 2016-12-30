دياز: عودة العابد إضافة قوية للهلال

محمود أحمد (صدى):

أكد الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لنادي الهلال علي إن عودة نواف العابد للفريق في لقاء التعاون والمقرر له غدا السبت، على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشرة من دوري جميل للمحترفين يمثل إضافة كبيرة للفريق.

وقال دياز في تصريحات له اليوم :” عودة العابد مهمة جدا للهلال لتقديم الإضاقة في خط وسط الفريق خاصة بعد تألقه منذ بداية الموسم”.

وطلب دياز من جماهير الفريق مواصلة دعمها للفريق في الفترة المقبلة من أجل تقديم مستوي مميز.