يستمر حتى الاثنين.. الأرصاد تتوقع طقس دافئ على 5 مناطق

عادل الحربي (صدى):

توقّع نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع، ويسود طقس دافئ على عدد من مناطق المملكة إلى يوم الاثنين المقبل، وتنخفض بعدها الحرارة تدريجياً

وذكر حساب الإنذار المبكر على “تويتر”‘: درجات الحرارة مستمرة في الارتفاع، ويسود طقس دافئ على الرياض والدمام والأحساء وبريدة وحائل إلى الاثنين، وتنخفض بعدها تدريجياً مع موجة باردة نسبياً.

من جهة اخرى توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن تشهد عدة مناطق بالمملكة غدا السبت سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية ، مع فرصة لتكون السحب الركامية على مرتفعات عسير وجازان.

وتوقغت هطول أمطار خفيفة على الأجزاء الشمالية للمملكة، كما يتوقع أن يتكون الضباب ليلاً على أجزاء من الشمال المملكة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على مناطق ومدن المملكة:-