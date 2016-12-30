طوارئ المجاهدين تضبط 38 أثيوبيا مخالفا بحوزتهم أسلحة بيضاء بالجبيل

حمود الدهمشي (صدى):

القت دوريات قوة الطوارئ للمجاهدين التابعة للمنطقة الشرقية القبض على 38 من مجهولي الهوية من الجنسية الإثيوبية، منهم أربعة أشخاص يحملون هوية مقيم مزورة، في مواقع مهجورة ومزارع بمحافظة الجبيل.

وتمكنت قوة الطوارئ من القبض عليهم بعد كمين محكم أعد لهم، واستغل بعضهم جنح الظلام والهرب من تلك المواقع راجلاً، فيما عثر بحوزة عدد من المضبوطين على أسلحة بيضاء.

من جانبه، أكد رئيس قوة طوارئ المجاهدين بالمنطقة الشرقية أن هؤلاء الأشخاص الذين تم ضبطهم عثر معهم على أسلحة بيضاء ويشكلون خطراً على المجتمع، محذراً جميع المواطنين من تشغيل المجهولين وعدم السماح لهم بالدخول لمزارعهم، حيث إنهم يشكلون خطراً عليهم أنفسهم، فضلاً عن مخالفتهم لأنظمة الدولة.