بالصور.. سقوط سيارتين داخل منهل عمارة سكنية في ينبع

نايف السالم (صدى):

سقطت سيارتان داخل منهل صرف صحي خاص بعمارة سكنية في محافظة ينبع البحر بالمدينة المنورة، بسبب انهيار مفاجئ للمنهل.

وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، أنه في تمام 12.05 دقائق ‏من صباح يوم الجمعة، بلغ غرفة التحكم والتوجيه ‏بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع عن انهيار غرفة منهل صحي تابع لعمارة سكنية مكونة من دورين في حي “ج ٢١” بينبع البحر، ونتج عن الحادث سقوط عدد سيارتين داخل المنهل”.

وأضاف “الجهني”: ” تم تحريك الفرق اللازمه للموقع، وعند الوصول اتضح سقوط سيارتين على بعد متر ونصف داخل المنهل”، مبيناً أنه تم الاستعانة بسطحات لسحب السيارات؛ بعد التنسيق مع مرور محافظة ينبع بهذا الشأن، ومن ثم العمل على تأمين سلامة الموقع.