نجوم اتليتكو مدريد ينبهرون بجماهير الاتحاد

محمود أحمد (صدى):

انبهر لاعبو اتليتكو مدريد الإسباني من الحضور الجماهير لنادي الاتحاد في ملعب الجوهرة قبل لقاء الفريقين الودي احتفالا بمرور 90 عاما علي تأسيس النادي.

وحرص نجوم الاتليتكو علي تصوير الحضور الجماهيري الكبير قبل انطلاق المباراة ووضح انبهارهم من الأهازيج الحماسية التي أطربت بها أسماعهم.

كما أعجب عدد من الصحفيين الإسبان الحاضرين من صحيفة الماركا لتغطية الحدث بالجماهير والمنشأة والاحتفالية التي صاحبت اللقاء.