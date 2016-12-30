الشباب يتجاوز عقبة الباطن بثلاثية

محمود أحمد (صدى):

حقق نادي الشباب فوزا صعبا علي الباطن بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة الجولة 15 من دوري جميل للمحترفين.

وأحرز أهداف الشباب كل من أحمد عطيف في الدقيقة 36 وعبد العزيز البيشي في الدقيقة 58 وعبد الله الأسطا في الدقيقة 89 فيما سجل هدف الباطن الوحيد خورخي سانتوس.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الشباب إلى النقطة 25 وتجمد رصيد الباطن عند النقطة 13.