بالصور.. الفتيات السعوديات يدخلن عالم صيانة الجوالات

عادل الحربي (صدى):

قررت عدد من الفتيات السعوديات دخول مجال صيانة الجوالات بعد قرار الحكومة بتوطين قطاع الاتصالات بدعم كبير من غرفة الرياض ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وعرضت عدد من الفتيات المشاركات في معرض المستثمرات من المنزل “منتجون” بنسخته الرابعة والذي تشارك فيه أكثر من 600 أسرة تجاربهن في مجال صيانة وبيع الجوالات.

وتقول نجلاء يحيى، ماجستير علم ونقد: “بعد فتح المجال في توطين قطاع الاتصالات تقدمت بالمشاركة في دورات لصيانة الجوال في الكلية التقنية بالرياض”، مضيفة: “جاءت مشاركتي بمعرض “منتجون” لما يقدمه المعرض من الدعم الكامل للمشاركات من كافة النواحي”.

وعبرت أسماء الغامدي التي تخصصت في اللغة الإنجليزية في دراستها الجامعية، عن سعادتها بالمشاركة بمعرض “منتجون”، وقالت: “دخلت دورات لصيانة الهواتف المحمولة، لما وجدته من إقبال على هذه المهنة وبتشجيع من أسرتي التي قدمت كامل الدعم لي، كما أن لدي رغبة المعرفة في عالم الأجهزة والاتصالات”.

وأضافت “الغامدي”: “أقدم في ركن الصيانة خدمات ما بعد البيع، بالإضافة للضمان الكامل على القطع المستخدمة في الصيانة، وهدفي أن يكبر مشروعي وأفتتح فروعاً في الرياض ومناطق المملكة”.

ووقالت حليمة سعيد، خريجة قسم الحاسب الآلي: توطين قطاع الاتصالات فتح لي ولزميلاتي باب رزق جديد، فالعمل الحر هو رغبتي، فهو يمنحني التطوير ويفتح آفاقاً جديدة للإبداع، خصوصاً في مجال صيانة الجوالات”، مضيفة: “أطمح لتلبية كافة الاحتياجات الخاصة بالهواتف المحمولة، وتخصصي الجامعي منحني المعرفة في برمجة الأجهزة الذكية.

يُذكر أن المعرض يشتمل على (222) نشاطاً، من أبرزها التقنية والترجمة وصيانة الجوالات والمأكولات والأزياء والديكور والتصوير والرسم والتجميل وغيرها.