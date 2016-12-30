المغامسي: على الأمة أن تلأم جرح السوريين ما استطاعت إلى ذلك سبيلا

نايف السالم (صدى):

ناشد إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ صالح بن عواد المغامسي الأمة الإسلامية الإسهام في حملة الإغاثة الشعبية التي أمر بها المليك .

وقال المغامسي في تصريح له : كلنا يعلم أن الشعب السوري عانى ويعاني في هذه الأوقات أمورا عظام من أظهرها تسلط نظامه عليه والآخر تكالب بعض أعداء الأمة الذين جعلوا هذا النظام مطية للوصول إلى غايات ما كان لهم أن يصلوا إليها.

وأضاف المغامسي: الشعب السوري كان ولا يزال يضحي بالكثير أرواحا وأموالا ومنازل ومواطن حتى شرد أكثرهم فضلا عمن سبقونا إلى الله عز وجل شهداء ، وكذلك الجرحى والنازحين إلى ديار كثيرة ، كل ذلك يجعل الأمة في حرص تام أن تلأم الجرح ما استطاعت إلى ذلك سبيلا .