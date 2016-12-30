الهلال يصدر بيانا ضد قرارات الانضباط

محمود أحمد (صدى):

اصدر مجلس إدارة نادي الهلال بيانا اليوم يعلن من خلاله استغراب مجلس الإدارة من رفض لجنة الانضباط باتحاد الكرة احتجاج النادي ضد قرار الحكم بمنح لاعب الفريق الأول “سلمان الفرج” البطاقة الصفراء الأولى في مباراة الفريق مع نظيره النصر.

وقال النادي في بيانه :”استغرب المجلس القرارات المجحفة والظالمة من لجنتي الانضباط والحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم منذ بداية الموسم تجاه النادي، إذ أصدرت الأولى قرارات تجاه الهلال وتجاهلت أخرى لعدد من الأندية، فيما أثبتت الثانية فشلها في إيجاد حل للأخطاء التحكيمية المتكررة، التي شهدتها مباريات الهلال، إضافةً إلى عدم اتخاذها أي قرار للاستفزازات التي تعرّض لها لاعبو الهلال من الحكم “تركي الخضير” في مباراته الماضية مع نظيره النصر، علاوةً على تجاهلها اللقطات التي ظهرت وشاهدها الجميع لتعامل الحكم “تركي الخضير” مع لاعبي الهلال، حيث أتت استمرارًا لما وجده اللاعبون من الحكام في اللقاءات الماضية من محاولة استفزاز، وتجاهل كثير من الحالات التي تستحق العقوبة دون اتخاذ أي قرار، وتفاوت قرارات الحكمين “محمد القرني وتركي الخضير”، تجاه الثنائي “كارلوس إدواردو وسلمان الفرج”، ما يزيد التساؤلات ويثير الريبة”.