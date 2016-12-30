الهلال يصدر بيانا ضد قرارات الانضباط

اصدر مجلس إدارة نادي الهلال بيانا اليوم يعلن من خلاله استغراب مجلس الإدارة من رفض لجنة الانضباط باتحاد الكرة احتجاج النادي ضد قرار الحكم بمنح لاعب الفريق الأول “سلمان الفرج” البطاقة الصفراء الأولى في مباراة الفريق مع نظيره النصر.
وقال النادي في بيانه :”استغرب المجلس القرارات المجحفة والظالمة من لجنتي الانضباط والحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم منذ بداية الموسم تجاه النادي، إذ أصدرت الأولى قرارات تجاه الهلال وتجاهلت أخرى لعدد من الأندية، فيما أثبتت الثانية فشلها في إيجاد حل للأخطاء التحكيمية المتكررة، التي شهدتها مباريات الهلال، إضافةً إلى عدم اتخاذها أي قرار للاستفزازات التي تعرّض لها لاعبو الهلال من الحكم “تركي الخضير” في مباراته الماضية مع نظيره النصر، علاوةً على تجاهلها اللقطات التي ظهرت وشاهدها الجميع لتعامل الحكم “تركي الخضير” مع لاعبي الهلال، حيث أتت استمرارًا لما وجده اللاعبون من الحكام في اللقاءات الماضية من محاولة استفزاز، وتجاهل كثير من الحالات التي تستحق العقوبة دون اتخاذ أي قرار، وتفاوت قرارات الحكمين “محمد القرني وتركي الخضير”، تجاه الثنائي “كارلوس إدواردو وسلمان الفرج”، ما يزيد التساؤلات ويثير الريبة”.
4 تعليقات
IIIIIIIIIIIIIههههههههههههههههههههههههههههه
اكيد واضحه منت نادي ترشيحي يالزعيم
حتى يجيك دفع رباعي
اجل (( بحكام اجانب))تجحفل النصر وتطقطق عليه بلندن وتدعيه بالرياض رايح جاي وخامس مباراه يحتفل بالتعادل معك…!!
ومن اول مباراه حكم محلي يتنفس الصعداء بدفع رباعي واضح فاضح ومريب…!!
والا لو طبق الفانون الخضير لطرد من النادي الترشيحي اقها ثلاث لاعبين ولو حكم اجنبي ماخاف من الدكه اللي تاصل خط الملعب وتهدد الحكام؟؟؟
عموما للمعلوميه
فقط
منذ مباراه الجحفله الشهيره
لم يفز النصر حتى الان بحكم اجنبي ههههه
يعني اشتغل الدفع الرباعي
والا هذا النصر عارفينه متى فاز بجداره بحكم اجنبي او بطوله بحكم اجنبي هههه
اكيد واضحه منت نادي ترشيحي يالزعيم
حتى يجيك دفع رباعي
اجل (( بحكام اجانب))تجحفل النصر بجده وتطقطق عليه بلندن وتدووس بالرياض رايح جاي وخامس مباراه يحتفل بالتعادل معك…!!
ومن اول مباراه حكم محلي يتنفس الصعداء بدفع رباعي واضح فاضح ومريب…!!
والا لو طبق القانون الخضير لطرد من النادي الترشيحي اقل شي ثلاث لاعبين ولو حكم اجنبي ماخاف من الدكه اللي تاصل خط الملعب وتهدد الحكام؟؟؟
عموما ((((((((للمعلوميه))))))))
فقط
منذ مباراه الجحفله الشهيره
لم يفز النصر حتى الان بحكم اجنبي ههههه!!!
يعني اشتغل الدفع الرباعي
والا هذا النصر عارفينه متى فاز بجداره بحكم اجنبي او بطوله بحكم اجنبي هههه?
قليلة المفروض 6 مباراة وغرامه 100000 ريال من المهزله ان الانضباط عاقبة الفرج ولم تعاقب رئيس الهلال الذي شرشح بالحكم هذا يدل على ان اللجنه لا تعمل بالنظام بل بالمزاج والخوف خلاهم يتجاهلون الشرشحه