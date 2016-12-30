بالصور.. استقبال حافل من أهالي أحد المسارحة للجندي علي فقيهي بعد عودته من العلاج

حسن الجعفري (صدى):

استقبل أهالي قرية القائم بمحافظة أحد المسارحة الجندي علي بن أحمد ابراهيم فقيهي بالورود في مطار الملك عبدالله بجازان بعد عودته من رحلته العلاجية إثر إصابته وهو يدافع عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.

ورافق الأهالي الجندي فقيهي إلى منزله، بعد أن قضى رحلة علاجية، استمرت نحو شهر في الرياض، مؤكدين عزمهم إقامة حفل كبير بمناسبة عودة سالما إلى منزله.

وأُصيب الفقيهي أثناء تأدية عمله بمنطقة جبلية على الحدود اليمنية، أدت إلى إصابته في ظهره؛ ذهب بعدها في رحلة علاجية، تكللت بالنجاح – ولله الحمد -، وعاد إلى أهله سالمًا معافى.

وأكد شيخ القبيلة الشيخ علي محمد فقيهي أن القبيلة تفخر بهذا البطل وهو يصاب أثناء دفاعه عن وطنه وكل أبناء القبيلة رواحهم فداء للوطن.