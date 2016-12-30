شرطة القصيم تنفي الأنباء المتداولة بشأن مقتل رجل أمن بطلق ناري

سالم المطيري (صدى):
أكد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم عدم صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي بشأن ” مقتل رجل أمن تابع لقوة الطواريء الخاصة بمنطقة القصيم بطلقٍ ناري.
أكد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم عدم صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي بشأن ” مقتل رجل أمن تابع لقوة الطواريء الخاصة بمنطقة القصيم بطلقٍ ناري.
و أشار الناطق الإعلامي إلى أن دوريات الأمن تلقت بلاغاً عند الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس الموافق ١٤٣٨/٣/٣٠هـ تضمن وفاة مواطن في العقد الرابع من العمر داخل منزله بمحافظة عنيزة ، وقد تم استكمال الإجراءات الأولية اللازمة ونقل الجثمان للمستشفى لإخضاعه للفحوصات الطبية وإشعار هيئة التحقيق والإدعاء العام بالحادثة ..
اشاعات صارت عادي ..وغرضها لرجال الامن نشر البلبله بينهم ..ورجال الامن مايهزهم ريح ..بارك الله لنا فيهم ..