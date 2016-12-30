شرطة القصيم تنفي الأنباء المتداولة بشأن مقتل رجل أمن بطلق ناري

شرطة القصيم تنفي الأنباء المتداولة بشأن مقتل رجل أمن بطلق ناري
سالم المطيري (صدى):

أكد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم عدم صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي بشأن ” مقتل رجل أمن تابع لقوة الطواريء الخاصة بمنطقة القصيم بطلقٍ ناري.
و أشار الناطق الإعلامي إلى أن دوريات الأمن تلقت بلاغاً عند الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس الموافق ١٤٣٨/٣/٣٠هـ تضمن وفاة مواطن في العقد الرابع من العمر داخل منزله بمحافظة عنيزة ، وقد تم استكمال الإجراءات الأولية اللازمة ونقل الجثمان للمستشفى لإخضاعه للفحوصات الطبية وإشعار هيئة التحقيق والإدعاء العام بالحادثة ..





  1. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 906 ] 30/12/2016 في
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    اشاعات صارت عادي ..وغرضها لرجال الامن نشر البلبله بينهم ..ورجال الامن مايهزهم ريح ..بارك الله لنا فيهم ..


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