7 مبتعثين يحصدون جوائز «صناع الدهشة»

عادل الحربي (صدى):

فاز سبعة مبتعثين من ثلاث دول بجائزة “صناع الدهشة” المخصصة لصناعة الأفلام القصيرة للمبتعثين، التي تعمل على إبراز إبداعات شباب الوطن المبتعثين في كتابة نص الفيلم والإخراج والتصوير.

وأعلن مركز الملك سلمان للشباب أسماء المبتعثين الفائزين بالمسابقة، حيث جاء في المركز الأول سليمان صبحي من “”University of Ontario” بكندا عن فيلمه “ليش تجري؟”، فيما فاز بالمركز الثاني أمين بخاري من “Iona College” بالولايات المتحدة الأمريكية عن فيلمه “فقه الجريمة”، وحصلت أثير الصغيّر من جامعة “Kyoto Institute of Technology” اليابانية على المركز الثالث عن فيلمها “النهر الذي يغذي المدينة”.

وخصص مركز الملك سلمان للشباب، جوائز فرعية للمشاركين، منها جائزة لأفضل فيلم حصل على أكبر عدد من أصوات الجمهور، وفاز بها أمير الباحوث من جامعة “McGill University” في كندا عن فيلمه “مونتريال الفاتنة”، فيما منحت جائزة “مخرج الدهشة” لسليمان صبحي عن فيلمه “ليش تجري؟”، أما جائزة “كاتب الدهشة” فذهبت لمحمد حيان عن فيلمه “الوجوه المتشابهة”، وفاز بجائرة “مصور الدهشة” يوسف الغامدي عن فيلمه “Autumn in Motion”.

أتاحت مسابقة “صنّاع الدهشة” الفرصة لأكثر من 1600 ألف مبتعث سعودي في أنحاء العالم للمشاركة، وذلك ضمن مبادرات المركز لإبراز مهارات المبتعثين والمبتعثات في صناعة الأفلام القصيرة، وتحفيزهم على مواكبة تحديات العصر، والاحتفاء بالمحترفين في مجال صناعة الأفلام، وتسليط الضوء على المبدعين.

وشارك في المسابقة 51 مبتعثاً يدرسون في 4 قارات حول العالم، بينهم 33 مبتعثاً في الولايات المتحدة الأمريكية، و6 مبتعثين في كندا، و3 مبتعثين في إيرلندا، ومبتعث واحد في النمسا، ومبتعث واحد في الأردن، ومبتعثان في أستراليا، و4 مبتعثين في اليابان.

وتفاعلت 17 ملحقية سعودية حول العالم في الترويج للمسابقة، وجرى تسجيل أكثر من 100 ملايين وصول عبر هاشتاق “#صناع_الدهشة”، كما سجّل الموقع الإلكتروني (www.dahshafilms.com) الذي خصصه مركز الملك سلمان للشباب للمسابقة أكثر من 60 ألف زيارة.