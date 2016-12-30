بالفيديو.. النعيمة لجمهور الهلال :الدوري بيجي بالطيب أو بالقوة

محمود أحمد (صدى):
تداولت جماهير كرة القدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب المنتخب السعودي والهلال السابق صالح النعيمة يتحدث خلاله لجماهير الزعيم.
تداولت جماهير كرة القدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب المنتخب السعودي والهلال السابق صالح النعيمة يتحدث خلاله لجماهير الزعيم.
وقال النعيمة في الفيديو : “لا تخافون على الهلال، مهما أوقف من لاعبيه .. الدوري بيجي للهلال لا محالة، سواء بالطيب أو بالقوة، وغصب عن أحمد عيد”.
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6 تعليقات
كفوا 🖒🖒🖒🖒🖒🖒
يجي بالغش من الفيفا والحكام..كيف تفرح بالصداره والاتحاد من يستحقها.
تافه وسخيف
هات خشم بخاري ابوسه
ما اعتقد جابها من نفسه اكيد من مصدر موثوق
لأنه يتكلم بكل ثقه
حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم
ما يحتاج تصرح يا النعيمة .. عارفين ومتشبعين وهذا ديدنكم !!!!