بالفيديو.. النعيمة لجمهور الهلال :الدوري بيجي بالطيب أو بالقوة

محمود أحمد (صدى):

تداولت جماهير كرة القدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب المنتخب السعودي والهلال السابق صالح النعيمة يتحدث خلاله لجماهير الزعيم.

وقال النعيمة في الفيديو : “لا تخافون على الهلال، مهما أوقف من لاعبيه .. الدوري بيجي للهلال لا محالة، سواء بالطيب أو بالقوة، وغصب عن أحمد عيد”.

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