بالفيديو.. النعيمة لجمهور الهلال :الدوري بيجي بالطيب أو بالقوة

بالفيديو.. النعيمة لجمهور الهلال :الدوري بيجي بالطيب أو بالقوة
محمود أحمد (صدى):

تداولت جماهير كرة القدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب المنتخب السعودي والهلال السابق صالح النعيمة يتحدث خلاله لجماهير الزعيم.
وقال النعيمة في الفيديو : “لا تخافون على الهلال، مهما أوقف من لاعبيه .. الدوري بيجي للهلال لا محالة، سواء بالطيب أو بالقوة، وغصب عن أحمد عيد”.

https://




6 تعليقات


  1. الهوزاني العتيبي [ عدد التعليقات: 3386 ] 30/12/2016 في
    رد
    1

    كفوا 🖒🖒🖒🖒🖒🖒

  2. خالد [ عدد التعليقات: 40 ] 30/12/2016 في
    رد
    2

    يجي بالغش من الفيفا والحكام..كيف تفرح بالصداره والاتحاد من يستحقها.

  3. ابو عابد [ عدد التعليقات: 44 ] 30/12/2016 في
    رد
    3

    تافه وسخيف

  4. ياخي حسين ياخي [ عدد التعليقات: 192 ] 30/12/2016 في
    رد
    4

    هات خشم بخاري ابوسه

  5. ياخي حسين ياخي [ عدد التعليقات: 192 ] 30/12/2016 في
    رد
    5

    ما اعتقد جابها من نفسه اكيد من مصدر موثوق

    لأنه يتكلم بكل ثقه

    حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم

  6. ملكي [ عدد التعليقات: 694 ] 30/12/2016 في
    رد
    6

    ما يحتاج تصرح يا النعيمة .. عارفين ومتشبعين وهذا ديدنكم !!!!


اترك تعليق