طبيب سوداني يحصل على «الزمالة السعودية» من على سرير العناية المركزة

عادل الحربي (صدى):

حصل طبيب سوادني يرقد في العناية المركزة بمدينة الملك سعود الطبية على شهادة الزمالة السعودية، ليقدم مثالا رائعا في الصبر وتحدي المرض.

الطبيب السوداني الدكتور مجاهد محمد، الذي يرقد في العناية المركزة، كان يعمل بمدينة الملك سعود الطبية قبل أن يُصاب بمرض سرطان الرئة المتقدم، حيث أصر على مواصلة دراسته، ليحصل على شهادة الزمالة السعودية، وهو على سرير المرض في العناية المركزة.

من جهته أعرب فريق الطب التلطيفي بالطبيب، عن فخرهم بالطبيب السوداني بمناسبة حصوله على “الفولشيب” في العناية المركزة واجتيازه الاختبار، حيث أصبح مصدر إلهام للمرضى والموظفين في المدينة، بعد إصراره على مواصلة الدراسة وتحدي المرض.

وأكد الطبيب “مجاهد” أن فريق الطب التلطيفي بمدينة الملك سعود الطبية هو “فريق الأمل”، الذي بعث فيه روح الإصرار والعزيمة.