مجلس الأمن يزيد الضغوط علي الفيفا

محمود أحمد (صدى):

كشفت ساري بشي مسؤولة في منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن إن قرار مجلس الأمن حول الاستيطان، يزيد الضغوط على الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لاتخاذ خطوات ضد أندية المستوطنات في الضفة الغربية.

وذكرت ساري اليوم الخميس أن القرار يزيد الضغوط على “الفيفا” للتجاوب مع مطالبة متكررة من الاتحاد الفلسطيني، بوقف ستة أندية من مستوطنات الضفة الغربية، تلعب بدعم من الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم.

وتبنى مجلس الأمن في وقت سابق، قرارا يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان فورا ويعتبره غير شرعي، بتأييد من 14 دولة وامتناع الولايات المتحدة التي لم تستخدم، للمرة الأولى منذ 1979، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار حول الاستيطان، في خطوة لقيت انتقادات واسعة من حليفتها تل ابيب.

وكان من المقرر أن يصدر الاتحاد الدولي قراره حول أندية المستوطنات في أكتوبر الماضي، إلا أنه أرجئ إلى اجتماع مجلس “الفيفا”، المقرر في زيوريخ، في التاسع من يناير المقبل.