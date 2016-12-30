بوتين مهنئاً ترامب برأس السنة :علاقتنا عاملا هاما لضمان الاستقرار العالمى

موسكو (صدى):

هنأ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة، معربا عن أمله فى استعادة التعاون الروسى الأمريكى العام المقبل.

وأعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) فى بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) اليوم الجمعة أن بوتين أكد، فى رسالة بعث بها إلى ترامب، أن العلاقات الروسية الأمريكية تبقى عاملا مهما لضمان الاستقرار والأمن فى العالم المعاصر.

وأشارت الرئاسة الروسية إلى أن بوتين بعث رسائل تهنئة إلى جميع زعماء مجموعة السبعة الكبار، بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا، بالإضافة إلى ترامب.

كما هنأ بوتين، الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته باراك أوباما، معربا عن أسفه فى أن تنهى إدارة أوباما ولايتها “بهذه الطريقة”.

وكانت إدارة أوباما المنتهية ولايتها قد قررت أمس طرد 35 دبلوماسياً روسياً من واشنطن وسان فرانسيسكو وأمهلتهم 72 ساعة للمغادرة، بالإضافة إلى فرض عقوبات على 9 كيانات وأفراد بينهم جهازا مخابرات روسيان و4 ضباط مخابرات و3 شركات قدمت دعما ماديا للمخابرات.