“التجارة”: رسوم التبغ من اختصاص وزارات المالية بالتعاون الخليجي

عادل الحربي (صدى):

أكد عبدالرحمن بن محمد الحسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار، أن الرسوم الجمركية على التبغ من اختصاص وزارات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.

و أشار الحسين إلى أن الوزارة تتابع أي ممارسات تجارية مخالفة؛ باعتبار أن التبغ لا يصنف ضمن المواد التموينية، مؤكداً على أن الوزارة تعمل باستمرار مع الجهات المختصة، إلى زيادة مواصفات التبغ؛ للحد من أضراره الصحية.