“التجارة”: رسوم التبغ من اختصاص وزارات المالية بالتعاون الخليجي

عادل الحربي (صدى):
أكد عبدالرحمن بن محمد الحسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار، أن الرسوم الجمركية على التبغ من اختصاص وزارات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.
و أشار الحسين إلى أن الوزارة تتابع أي ممارسات تجارية مخالفة؛ باعتبار أن التبغ لا يصنف ضمن المواد التموينية، مؤكداً على أن الوزارة تعمل باستمرار مع الجهات المختصة، إلى زيادة مواصفات التبغ؛ للحد من أضراره الصحية.
5 تعليقات
قم بس قم
منقطعين من أمس المحلات مافيها
الأجانب متغلغلين في جميع دوائر الدولة والخبر الوكاد عندهم بدليل أن العمالة الأجنبية
في جميع البقالات في جميع أنحاء المملكة قاموا بإخفاء جميع أنواع التبغ مدعين أن الكمية
التي لديهم قد نفذت ومندوب الشركة لم يأتيهم وطبعآ هذا كله كذب في كذب من أجل إذا رفع
سعر التبغ يظهرونه ويبيعونه بالسعر الجديد وهم قد أشتروه بالسعر القديم ولم تكن هذه أول
مرة يقومون بهذا الفعل في كل مرة يتم فيها رفع سعر التبغ يفعلون ذلك فوالله لو كانوا يعلمون
جيدآ بأنهم مراقبون وستطبق عليهم العقوبات ماتجرأوا على فعل ذلك ولكنهم مطمئنين بأنه لن
تقوم أي جهة تنفيذية بالتفتيش عليهم ومعاقبتهم على هذا الفعل الإستغلالي للناس .
الحمد لله الي ربي فكني منه قبل سبع سنوات اشكرك ياربي..
الله يعيننا شعب دائماً يعيش ازمات من التجار
كيف يمتنع تاجر من بيع سلعة هي بالاساس موجودة عندة على حساب اشاعة