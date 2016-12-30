آخر تطورات قضية سعد لمجرد وموقف القضاء الفرنسي من خروجه

باريس (صدى):

نشر موقع hespress المغربى آخر تطورات قضية الفنان سعد لمجرد المتهم فيها باتغصاب فتاة فرنسية، مؤكدا إن جلسة اليوم الجمعة من محاكمة المطرب المغربى سعد لمجرد لم تسفر عن أى جديد.

واوضح ان قاضى محكمة قصر العدالة بباريس رفض الإفراج المؤقت عنه، وتأجيل النطق بالحكم إلى جلسة مقبلة لم يتم تحديد موعدها بعد.

وأبان أن قضية لمجرد الذى قضى داخل السجن أكثر من شهرين ستطول إلى العام المقبل، خاصة أن هيئة الدفاع كانت تنتظر من المحكمة قبول طلب إطلاق السراح المؤقت لموكلها، بعد تدعيم ملف الدفاع بقرار المحكمة الأمريكية بنيويورك طى ملف القضية المتعلقة باتهام المجرد باغتصاب فتاة أمريكية سنة 2010 بشكل نهائى.