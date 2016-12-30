وثائق سرية تكشف دور المخلوع صالح في حرب الكويت

وكالات (صدى):

كشفت وثائق حكومية بريطانية رفعت عنها السرية مؤخراً عن اتهام رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق محمد حسنى مبارك، للرئيس اليمنى المخلوع على عبد الله صالح بمحاولة دفع رشوة له تقدر بنحو 25 مليون دولار من الرئيس العراقى صدام حسين من أجل ضمان تأييد العراق.

وبحسب الوثائق شن مبارك هجوما شرسا على صدام حسين وعلى العاهل الأردنى الملك حسين، واتهمه بالعمل لصالح صدام حسين، و انتقد على عبد الله صالح، وصفه بالـ”شاويش”، فى إشارة إلى أن الرئيس اليمنى السابق كان متدنى الرتبة عندما التحق بالقوات المسلحة اليمنية قبل أن يصبح رئيساً فى العام 1978.

وتنقل الوثائق أيضاً عن مبارك قوله إن صدام مصاب بهوس أن يكون العراق “دولة عظمى إقليمية”، مؤكداً أنه لن يخرج من الكويت إلا بالقوة، كما تتحدث عن اختلاف فى المواقف من العدوان العراقى على الكويت بين الملك حسين وولى عهده الأمير حسن، لافتة إلى أن مواقف الأخير كانت ناضجة وأقرب إلى مواقف دول الخليج وأكثر تفهماً للأوضاع الخطيرة التى سيواجهها الأردن نتيجة تداعيات الأزمة والظهور بمظهر المؤيد لصدام.

وتنقل الوثائق أيضاً عن على عبد الله صالح أنه حاول أمام وزير الخارجية البريطانى دوجلاس هيرد، أن يبرر لصدام احتجازه رهائن غربيين لمنع حصول ضربات تستهدف العراق لإرغامه على الانسحاب من الكويت، قائلاً إن صدام لم يفعل أكثر مما فعله اليابانيون خلال الحرب العالمية الثانية، فرد عليه الوزير البريطانى بأن اليابانيين فعلوا ذلك حقاً لكن مصيرهم كان الاعتقال وحبل المشنقة.