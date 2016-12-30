مصرع “مواطن “في حادث مروري مروّع على طريق “الباحة العقيق ” ببهر

محمد بن شقيه (صدى):

تُوفي مواطن بعد صلاة الجمعة اليوم، في حادث مروري وقع على طريق الباحة – العقيق امام مبنى الكلية التقنية ببهر .

ووقع الحادث بعد انحراف سيارة من نوع داتسون عن مسارها وارتطامها بعامود انارة بنتصف الجزيرة ، نتج عنه وفاة قائدها بسب الإصابة البليغة التي لحقت به جراء قوة الحادث .

وبحسب شهود عيان بموقع الحادث ان المتوفي ظل محتجزاً داخل المركبة ، حتى تم استخراجه من قبل فرق الدفاع المدني . وتم نقله عن طريق سيارة الموتى التابعة لمرور منطقة الباحة .

باشر الحادث فرقة الإنقاذ بالدفاع المدني ومرور منطقة الباحة .

يُشار إلى أن مركز بهر شهد في الآونة الأخيرة عدداً من الحوادث المُميتة وسط مطالبات من المواطنين ، بضرورة فتح فرع للهلال الاحمر لاسعاف المصابين .