حزب ألماني يدعو لمنع دخول اللاجئين و ارسالهم إلى إفريقيا

وكالات (صدى):

دعا “الحزب المسيحي الاجتماعي” الحاكم بولاية بافاريا الألمانية إلى منع كل اللاجئين، الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط من دخول ألمانيا وإرسالهم إلى أفريقيا.

ونقلت صحيفة “راينيش بوست الألمانية” يوم الجمعة 30 ديسمبر/كانون الأول، أن مجموعة من أعضاء الحزب “المسيحي الاجتماعي” أعدت وثيقة جاء فيها “يتعين علينا قطع طريق البحر الأبيض المتوسط أمام المهاجرين الذين يتوجهون آليا إلى أوروبا”.

وشدد الحزب الذي يشارك في تحالف مع حزب “الاتحاد الديمقراطي المسيحي” الذي تتزعمه المستشارة أنغيلا ميركل، شدد على عدم السماح لطالبي اللجوء الذين يصلون إلى الحدود الألمانية بالدخول إليها إلا بعد التأكد من هوياتهم وصحتها، وإبقاء من ليس لديهم وثائق تثبت هويتهم في معسكرات خارج حدود البلاد.

كما جاء في الوثيقة التي أعدها الحزب المسيحي الاجتماعي أنه يمنع على النساء العاملات في ألمانيا ارتداء الحجاب أو النقاب.

وينتقد الحزب منذ فترة طويلة سياسات الباب المفتوح التي تنتهجها ميركل والتي مكنت نحو 1.1 مليون لاجئ من سوريا والعراق وأفغانستان وغيرها من دخول ألمانيا منذ منتصف عام 2015.