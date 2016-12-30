“جامعة طيبة” :ظروف التشغيل سبب تأجيل قبول الطلبة الجدد في “تجسير التمريض”

نايف السالم (صدى):

أكدت جامعة طيبة،أن ظروف التشغيل هي سب تأجيل قبول الطلاب الجدد في برنامج التجسير بكلية التمريض الذي تنفّذه الجامعة للطلبة الراغبين في مواصلة دراساتهم الجامعية.

و قالت “الجامعة” في بيان، أن قراراً اتخذته إدارة الجامعة بتأجيل قبول الطلبة الجدد في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ١٤٣٧/ ١٤٣٨هـ؛ مضيفة أن أكثر من ٥٠٠ طالب وطالبة يواصلون دراساتهم حالياً في برنامج التجسير بكلية التمريض، ولم تطلب منهم الجامعة رسوماً دراسية ولم يواجهوا مشاكل أكاديمية.

و أوضحت أن كلية التمريض وبتوجيهات من مدير الجامعة الدكتور، عبدالعزيز السراني، تُواصل جهودها في تدريس طلبة الكلية وطلبة التجسير المنتظمين حالياً، وأنه في حال تم تجاوز الظروف التشغيلية؛ فستواصل الكلية القبول في التجسير مرة أخرى؛ لمنح الطلبة فرصة مواصلة دراساتهم الجامعية.