كونتي يرفض رحيل “كورتوا” من تشيلسي

محمود أحمد (صدى):

أعلن انطونيو كونتي المدير الفني لفريق تشيلسي عن تمسكه بحارس مرمي الفريق تيبو كورتوا وعدم رحيله لنادي ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية كشفت عن رغبة نادي ريال مدريد في ضم الحارس البلجيكي خلال الموسم المقبل في حالة عدم تمديد تعاقده مع البلوز.

وقالت صحيفة مترو الإنجليزية إن كونتي يعتبر كورتوا أحد عناصر الفريق الأساسية والتي لا يمكن الاستغناء عنها كما طلب من إدارة النادي سرعة تمديد تعاقده مع الفريق.