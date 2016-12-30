الشرطة البرازيلية تستجوب ضابطا على خلفية اختفاء سفير اليونان

وكالات (صدى):

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة أن السلطات البرازيلية استجوبت ضابط شرطة الليلة الماضية فيما له صلة بمقتل السفير اليونانى لدى البرازيل على ما يبدو وتحقق فيما إذا كانت الزوجة البرازيلية للدبلوماسى ضالعة فى الحادث.

وقالت صحيفة أو جلوبو نقلا عن أفراد من أسرة ضابط الشرطة أن الضابط خضع للاستجواب عدة ساعات فيما يخص اختفاء السفير كيرياكوس أميريديس.

كما ذكرت جلوبو أن رجال البحث الجنائى عثروا على دماء على أريكة داخل المنزل الذى كان يقيم فيه السفير وزوجته فى ريو وأنهم استجوبوا زوجته فرانسواز.

وتم العثور على جثة محترقة مساء أمس الخميس داخل السيارة التى كان أميريديس (59 عاما) وزوجته قد استأجراها.

ويحقق قسم جرائم القتل بولاية ريو دى جانيرو فى القضية وذكرت صحيفة أو جلوبو أن الشرطة تعمل بناء على افتراض أنها جريمة قتل.

وفى أثينا قال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية ستراتوس إفثيميو “لم يجر للأسف التعرف على الجثة.” وأضاف “نحن ننتظر نتيجة فحص الطب الشرعى البرازيلى” قبل إصدار بيان.

وتابع قائلا “لكنه ليس مؤشرا جيدا أن السيارة (المتفحمة) كان يستأجرها السفير.”

وشغل أميريديس من قبل منصب القنصل العام لليونان فى ريو من 2001 إلى 2004.