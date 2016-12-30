منافسة قوية في انتخابات رئاسة اتحاد الكرة ..غدا

محمود أحمد (صدى):

يقام غدا السبت مراسم انتخابات الدورة الثانية للاتحاد السعودي لكرة القدم في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض حيث يتنافس 4 مرشحين للفوز بمنصب رئيس الاتحاد لخلافة أحمد عيد المتواجد منذ ديسمبر 2012.

ويتسابق علي منصب الرئيس في انتخابات الغد كل من خالد المعمر وعادل عزت وسلمان المالك ونجيب أبو عظمة.

وعلي منصب نائب الرئيس يتنافس كل من خالد آل ثنيان ومحمد الدوسري وياسر المسحل وأحمد الوادعي فيما يتنافس علي مقاعد العضوية كل من أحمد العقيل وباسم منقل وخالد الحمدان وخالد بن مقرن وعبدالعزيز السلمان وعبدالله البرقان وعلي العباد ومحمد المقيطيب ومحمد الزهراني ومريح الشمري وموسى الزياد وناصر الحمدان وناصر القحطاني.

وحسب لوائح الانتخابات فإن حصول أي مرشح على ثلثي الأصوات سيكون كافياً لإعلانه رئيساً إذ ستكون صناديق الاقتراع متاحة لـ47 صوتاً لانتخاب المجلس الجديد منها 4 أصوات للجنة الأولمبية السعودية بخلاف 27 صوتاً لأندية الدرجات الثلاث: الأولى، الثانية، والثالثة.