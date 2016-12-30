مواطن يشكو للعمل وظائف مخصصة للأجانب برواتب عالية

عادل الحربي (صدى):

رصد أحد المواطنين على حسابه بـ “تويتر” عددا من الوظائف عالية الدخل، قال أنها مخصصة للأجانب من جنسيات محددة، ما بين المصرية واللبنانية والباكستانية.

و شملت الوظائف المرصودة وظيفة براتب 45 ألف ريال مخصصة لذوي الجنسية المصرية، وثانية بـ40 ألفا مخصصة لذوي الجنسية اللبنانية، وأخرى في مجال الدعم التقني لذوي الجنسيات الباكستانية والأردنية والهندية والفلبينية.

و رد المتحدث الرسمي لوزارة العمل، خالد أبا الخيل، عبر حسابه الرسمي في الموقع، ليؤكد أن الإعلان عن قصر الوظائف على جنسية محددة يعتبر مخالفا ، واعداً بالتأكد من الحالات التي تم طرحها.