اندية الدوري تهنئ الاتحاد بمرور 90 عاما

محمود أحمد (صدى):
حرصت أندية دوري جميل للمحترفين علي تهنئة نادي الاتحاد بمناسبة مرور 90 عاما علي تأسيس النادي من خلال الحسابات الرسمية علي موقع تويتر.
حرصت أندية دوري جميل للمحترفين علي تهنئة نادي الاتحاد بمناسبة مرور 90 عاما علي تأسيس النادي من خلال الحسابات الرسمية علي موقع تويتر.
وقال حساب نادي القادسية علي موقع تويتر :” يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة ومنسوبي وجماهير القادسية بالتهنئة ف نادي الاتحاد إدارة ومنسوبي وأعضاء شرف وجماهير بمناسبة مرور 90 عاماً علي تأسيس النادي”.
فيما قال حساب نادي الفتح :”نادي الفتح يُهنئ إدارة ومنسوبي وجماهير نادي الاتحاد بمناسبة مرور 90 عام على تأسيس النادي”.
تأسيس نادي الاتحاد كان قبل تأسيس المملكة عن طريق حجاج سودانيين