اندية الدوري تهنئ الاتحاد بمرور 90 عاما

محمود أحمد (صدى):

حرصت أندية دوري جميل للمحترفين علي تهنئة نادي الاتحاد بمناسبة مرور 90 عاما علي تأسيس النادي من خلال الحسابات الرسمية علي موقع تويتر.

وقال حساب نادي القادسية علي موقع تويتر :” يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة ومنسوبي وجماهير القادسية بالتهنئة ف نادي الاتحاد إدارة ومنسوبي وأعضاء شرف وجماهير بمناسبة مرور 90 عاماً علي تأسيس النادي”.

فيما قال حساب نادي الفتح :”نادي الفتح يُهنئ إدارة ومنسوبي وجماهير نادي الاتحاد بمناسبة مرور 90 عام على تأسيس النادي”.