اندية الدوري تهنئ الاتحاد بمرور 90 عاما

اندية الدوري تهنئ الاتحاد بمرور 90 عاما
محمود أحمد (صدى):

حرصت أندية دوري جميل للمحترفين علي تهنئة نادي الاتحاد بمناسبة مرور 90 عاما علي تأسيس النادي من خلال الحسابات الرسمية علي موقع تويتر.
وقال حساب نادي القادسية علي موقع تويتر :” يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة ومنسوبي وجماهير القادسية بالتهنئة ف نادي الاتحاد إدارة ومنسوبي وأعضاء شرف وجماهير بمناسبة مرور 90 عاماً علي تأسيس النادي”.
فيما قال حساب نادي الفتح :”نادي الفتح يُهنئ إدارة ومنسوبي وجماهير نادي الاتحاد بمناسبة مرور 90 عام على تأسيس النادي”.





  1. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 460 ] 30/12/2016 في
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    تأسيس نادي الاتحاد كان قبل تأسيس المملكة عن طريق حجاج سودانيين


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