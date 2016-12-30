مقتل وإصابة 10 حوثيين فى غارة للتحالف بتعز

فهمي محمد (صدى):

قتل 6 حوثيين وأصيب 4 آخرون فى غارة جوية للتحالف العربى استهدفت تجمعا لهم فى مدينة “مخا” بمحافظة تعز.

وأفادت قناة (سكاى نيوز) اليوم الجمعة أن مقاتلات التحالف دمرت مخزنا للسلاح فى أحد المبانى الحكومية فى محافظة الحديدة وأغارت على مطار الحديدة، مضيفة أنه تم استهداف ميليشيات الحوثى وصالح فى منطقة “تبة الصناني” وفى قرى أخرى بمديرية نهم شرقى صنعاء.

وفى سياق متصل، أحبط الجيش والمقاومة الشعبية هجوما لميليشيات الحوثى وصالح فى مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

وأوضح مصدر عسكرى أن هجوم الميليشيات يأتى فى إطار محاولة منهم لفك الحصار عمن تبقى من مسلحين فى المديرية، مشيرا إلى أن إحباط الهجوم جاء بدعم من التحالف العربى.

وأشار المصدر إلى استمرار الاشتباكات بين قوات الشرعية والانقلابيين على عدة جبهات فى شبوة وسط تقدم للجيش اليمنى.