بالصور .. جموع غفيرة تودع شهيد الوطن “المالكي” في جازان

حسن الجعفري (صدى):

ودعت جموع غفيرة من قبيلة العزة بمحافظة الداير بجازان شهيد الواجب الرقيب شريف بن جابر سالم العزي المالكي بعد صلاة الجمعة بجامع العزة.

وتقدم المصلين محافظ الداير محمد هادي الشمراني ومدير شرطة المحافظة المقدم بندر التميمي وقائد سرية القيادة بقوة جازان المقدم سعد مبارك الدوسري وضابط الشؤون الدينية المقدم صالح عبدالله المطرودي وعضو لجنة الشهداء الرقيب أول فهد حكمي وعدد من ضباط وأفراد قوة جازان .

ووصل جثمان الشهيد صباح اليوم في طائرة خاصة إلى جازان، بعدما استشهد بالحد الجنوبي، مساء أمس، الخميس بمنطقة نجران، وهو يدافع عن دينه ووطنه .

واستشهد “المالكي” أثناء قيامه بمهامه العسكرية في التصدي لميليشيات “الحوثي- صالح” على الحدود جنوب منطقة نجران.