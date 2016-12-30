صحيفة كرواتية :مسئول بالنصر يتربص بـ”ماميتش”

محمود أحمد (صدى):

القت صحيفة “narod” الكرواتية الضوء علي أزمة المدير الفني للنصر الكرواتي وران ماميتش مع قائد الفريق حسين عبد الغني التي شهدها النادي خلال الفترة الماضية.

وقالت الصحيفة ان المدرب الكرواتي يفرض سيطرته بشكل كبير علي الفريق ولكن هناك أحد المسئولين بالنادي يتريص به في حالة أي تعثر فأن العاقبة لن تكون جيدة.

واشارت الصحيفة الي ان ماميتش يحظي باعجاب الجماهير والنقاد بشكل كبير في المملكة السعودية.