“التحلية” تزيد إنتاج المياه المحلاة للمدينة المنورة بـ 100 ألف م3

نايف السالم (صدى):

أكدت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة استمرار جهودها في زيادة كميات المياه المحلاة وتحسين كفاءة الإنتاج في كافة محطاتها العاملة،مشرةً الى عزمها زيادة كميات المياه المنتجة والمصدرة لمنطقة المدينة المنورة بما يقارب 100 ألف متر مكعب من المياه يومياً.

وأوضحت المؤسسة أنه تم التخطيط والترتيب لأعمال الربط للكميات الإضافية مع خطوط مياه النقل لأعمال قد تستغرق 46 ساعة عمل متواصلة بدءً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الجمعة 30/ 3/ 1438 هـ.

و قالت أن أعمال الربط ستتم بعد التنسيق التام مع مديرية المياه في منطقة المدينة المنورة لأخذ كافة الاحتياطات وتقليل نسبة انخفاض كميات المياه المصدرة خلال فترة أعمال الربط.