“رئيس الهيئة” :إدارة خادم الحرمين شهدت ببراعته في مواجهة التحديات العالمية بقرارات مصيرية وتاريخية

طلال الغامدي (صدى):

قدم الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد، بمناسبة ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين.

و أكد “السند” على أن ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تُمثل محطة لتأمل هذه الإنجازات الضخمة التي تحققت خلال عامين ، مضيفاً أن هذه الذكرى تُجسّد مدى بُعد النظر وثاقب الرأي الذي يتصف به خادم الحرمين الشريفين، وعمق التخطيط، وثبات المبادئ التي مَكّنته من إرساء دعائم الاستقرار في بلادنا، إضافة إلى دوره الإقليمي والدولي في إدارة الدفة السياسية للبلاد.

و قال “السند”: “تلك الإدارة التي شهدت بمدى براعته واقتداره لمواجهة التحديات العالمية وبقرارات مصيرية وتاريخية حاسمة؛ جسّدت دور المملكة في عهده للإسهام الفاعل في الساحتين الإقليمية والدولية، عن طريق تبني القضايا العادلة والدفاع عن مبادئ السلام وتحقيق الاستقرار، ومكافحة الإرهاب والجريمة والفساد، إضافة إلى سياسة حكيمة تقوم على تعزيز السلام العالمي وتحقيق التعاون الدولي والإسهام في دعم الشعوب والنهوض بها”.

وتابع “السند”: “مرور عامين على مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تَضَمّنت بصمات مميزة في تاريخ المملكة؛ حيث حَظِيَ عهده برؤية المملكة 2030 والتي بُنِيَت على استراتيجيات شجاعة تنظر للواقع بموضوعية وتوظف جميع الإمكانات المادية وغير المادية لتحقيق طموح قادة هذه البلاد في السعي لريادة المملكة وإسعاد شعبها ورعاية قِيَمها الإسلامية”.