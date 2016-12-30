التعاون يصل الرياض قبل لقاء الهلال

محمود أحمد (صدى):

وصل الفريق الاول لنادي التعاون اليوم الجمعة الي الرياض استعدادا للقاء الهلال المقرر اقامته غدا السبت بالجولة 15 من دوري جميل للمحترفين.

وتوجه فريق التعاون إلى مقر معسكره الذي تكفل به رئيس هيئة أعضاء الشرف وعضو المجلس التنفيذي علي التويجري.

ومن المقرر ان يخوض لاعبي التعاون مرانهم الأخير مساء اليوم علي ملعب الرديف لاستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز تحضيراً للقاء المرتقب.