المجلس الرئاسى الليبى يقر الميزانية لعام 2017

طرابلس (صدى):

أعلن المجلس الرئاسى الليبى برئاسة فايز السراج الموافقة على إقرار 560 الفا و560 مليار دينار ميزانية ليبيا لعام 2017 .

وقال المجلس الرئاسى فى بيان نشره مكتب الإعلام برئاسة مجلس الوزراء اليوم الجمعة، إنه تم اقرار ترتيبات مالية لعام 2017 بقيمة إجمالية قدرها 37 الفا و560 مليارا إعمالا لنصوص الاتفاق السياسى وسيتم البدء فى تنفيذها مع بداية العام .

وأوضح المجلس أن مبلغ 20.740 مليار من الميزانية خصص لتغطية مرتبات العاملين بالقطاع العام، فيما خصص 6.320 مليار دينار للدعم الحكومى لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من أدوية طبية وكهرباء وخدمات النظافة العامة والمحروقات.

كما خصص المجلس الرئاسى 5 مليارات دينار لتغطية النفقات اللازمة لتسيير وتشغيل مؤسسات الدولة ومرافقها، و4 مليارات لتنفيذ مشروعات التنمية ذات الأهمية فى المناطق والبلديات على أن يخصص 50 بالمائة منها لتنفيذ مشاريع القطاعات الرئيسية كقطاع النفط والغاز والكهرباء لضمان استعادة معدلات الإنتاج الطبيعى واستقراراها .

وأشار المجلس الرئاسى فى بيانه إلى أن هذه الميزانية كانت نتيجة سلسلة اجتماعات ومشاورات نظمت فى روما ولندن وتونس وطرابلس من أجل معالجة المشاكل الاقتصادية والمالية والنقدية فى ليبيا والتوصل لنتائج عملية تضمن تحسين الاوضاع المعيشية للمواطن الليبى.

وأكد المجلس أن إقرار هذه الميزانية سيكون لها دورا ايجابيا فى تحسين الوضع الاقتصادى والمإلى للدولة الليبية وسينعكس ذلك على الأوضاع المعيشية للمواطنين.