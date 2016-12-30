رئيسة كوريا الجنوبية لن تضطر للادلاء بشهادتها امام المحكمة الدستورية

وكالات (صدى):

أعلنت المحكمة الدستورية الجمعة ان رئيسة كوريا الجنوبية بارك غوين هيى لن تضطر للادلاء بشهادتها امام هذه الهيئة التى تنظر فى مذكرة لاقالة الرئيسة.

وكانت الجمعية الوطنية التى صوتت على هذه المذكرة مطلع كانون الاول/ديسمبر، طلبت من المحكمة استدعاء بارك غوين هيى لاستجوابها.

واعلنت المحكمة ان “هذا الطلب قد رفض”.

فى المقابل، استدعت المحكمة الدستورية صديقة الرئيسة شوى سون سيل التى تسببت فى الفضيحة..

وتتهم شوى باستغلال علاقتها ببارك لابتازاز مبالغ مالية ضخمة من كبريات الشركات الكورية الجنوبية.

اما الرئيسة فيشتبه بانها “تواطأت” مع شون سيل التى تطلق عليها وسائل الاعلام لقب “راسبوتين”.

امام المحكمة الدستورية مهلة 180 يوما للمصادقة على اقالة الرئيسة التى احيلت صلاحياتها فى هذه الاثناء إلى رئيس الوزراء، او رفضها.