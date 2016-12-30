أم أمريكية تقتل طفلها وتنتحر ..لهذا السبب !

واشنطن (صدى):
تخلصت أم أميركية من طفلها الذي لا يتجاوز عمره السنة خنقا، ثم الانتحار، بعدما نشرت على حسابها بموقع “فيسبوك” رسالة مطولة تخبر فيها زوجها بما تنوي القيام به.
و كتبت الأم في رسالتها: “أفكر في ترك هذا العلم، سأضع مسدسا في فمي وأرحل”، وأضافت مخاطبة زوجها إنه لا يمكنه رؤية ابنه مجددا، لأنها لن تتركه وحيدا، كما وصفت زوجها بالسيئ ومدمن الكحول الذي لا يستحق أن يكون أبا ،بحسب صحيفة “ميرور” البريطانية.
وكانت الشرطة في ولاية بنسلفانيا عثرت بعد ثلاث ساعات من نشر الرسالة على جثتي شيري شرماير المصابة بطلق ناري وطفلها في منزلها.
7 تعليقات
وليش تقتلي نفسك عشان واحد مايسوى حسبي الله على كل زوج ظلم زوجته الله ينتقم منه يارب قول امين
امين
اشلون أمريكية اللي في الصورةmade in China
والله اني احسبها جاكي شان
الحمدلله على نعمة الاسلام ، لكن الانتحار ماهو حل ابد ،، الغريب ليش تقتل الولد ماله دخل صحح
ريشة عز في جناح الذل
اشلون أمريكية اللي في الصورةmade in China
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يمكن طالعه على خوالها الصينيين
— ًًً..يادافع البلا … ًًً–
ههههههههههههههههههههههههاااي
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الله لايردها
مع أبو لهب وزوجته أم جميل في نار جهنم