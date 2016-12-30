  • نشر : 2016/12/30 - 4:49 م
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  • 7 تعليق
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أم أمريكية تقتل طفلها وتنتحر ..لهذا السبب !

أم أمريكية تقتل طفلها وتنتحر ..لهذا السبب !
واشنطن (صدى):

تخلصت أم أميركية من طفلها الذي لا يتجاوز عمره السنة خنقا، ثم الانتحار، بعدما نشرت على حسابها بموقع “فيسبوك” رسالة مطولة تخبر فيها زوجها بما تنوي القيام به.

و كتبت الأم في رسالتها: “أفكر في ترك هذا العلم، سأضع مسدسا في فمي وأرحل”، وأضافت مخاطبة زوجها إنه لا يمكنه رؤية ابنه مجددا، لأنها لن تتركه وحيدا، كما وصفت زوجها بالسيئ ومدمن الكحول الذي لا يستحق أن يكون أبا ،بحسب صحيفة “ميرور” البريطانية.

وكانت الشرطة في ولاية بنسلفانيا عثرت بعد ثلاث ساعات من نشر الرسالة على جثتي شيري شرماير المصابة بطلق ناري وطفلها في منزلها.




7 تعليقات


  1. حاله والله [ عدد التعليقات: 17 ] 30/12/2016 في
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    1

    وليش تقتلي نفسك عشان واحد مايسوى حسبي الله على كل زوج ظلم زوجته الله ينتقم منه يارب قول امين

  2. جنو بيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 470 ] 30/12/2016 في
    رد
    2

    امين

  3. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 460 ] 30/12/2016 في
    رد
    3

    اشلون أمريكية اللي في الصورةmade in China

  4. زاير الشمالي [ عدد التعليقات: 90 ] 30/12/2016 في
    رد
    4

    والله اني احسبها جاكي شان

  5. M-512 [ عدد التعليقات: 80 ] 30/12/2016 في
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    5

    الحمدلله على نعمة الاسلام ، لكن الانتحار ماهو حل ابد ،، الغريب ليش تقتل الولد ماله دخل صحح

  6. ابوفهد الحبلاني العنزي [ عدد التعليقات: 577 ] 30/12/2016 في
    رد
    6

    ريشة عز في جناح الذل

    اشلون أمريكية اللي في الصورةmade in China
    ————————————————-

    يمكن طالعه على خوالها الصينيين

    — ًًً..يادافع البلا … ًًً–
    ههههههههههههههههههههههههاااي

    O——-واحـــ صحيفة ــــــــلا ——–O
    !||!¤*`::. صحيفة O صدى .::`*¤!||!d

  7. فتامين ((و )) [ عدد التعليقات: 1522 ] 30/12/2016 في
    رد
    7

    الله لايردها
    مع أبو لهب وزوجته أم جميل في نار جهنم


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