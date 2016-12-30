خمسة إصابات و حالة وفاة لحادث عائلة على طريق الهجرة بالمدينة

عبد الرحمن المحمادي (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي بأن عمليات الهيئة بالمنطقة (٩٩٧) تلقت في تمام الساعة 10:58 من صباح اليوم الجمعة بلاغاً يفيد بوقوع حادث انقلاب لمركبة في طريق الهجرة بعد كوبري العشيرة .

وعلى الفور تم توجيه الفرق الإسعافية و فريق الإستجابة المتقدمة ، وعند الوصول للموقع وبعد البدء في إجراءات الفرز الإسعافي اتضح وجود إصابتين خطيرة للإم و واحد الابناء و إصابتين متوسطة لطفل وطفلة وإصابة بسيطة لرب الإسرة وحالة الوفاة لطفلة .

و بين (( السهلي )) بأنه تم نقل جميع الحالات عن طريق الفرق الإسعافية لمستشفى الملك فهد ونقل حالة الوفاة عن طريق فريق النقل الغير إسعافي لمستشفى الميقات .

الجدير بالذكر بأن جنسية العائلة تعود لأحدى الجنسيات الآسيوية .