بالصور ..كيف كانت هذه الشابة وهي تتعاطى المخدرات وبعد إقلاعها عنها !!

واشنطن (صدى):

نشرت شابة أمريكية صوراً لها خلال فترة تعاطيها للمخدرات وبعد أن أقلعت عن الإدمان لتثبت للناس كم تجعلهم المخدرات قبيحين.

والفرق ظهر واضحا للغاية في الصور إذا بدت أجمل بمراحل وظهرت بشرتها نضرة بعد أن أقلعت عن الإدمان بأربع سنوات.

وكانت الشابة الأمريكة (26 عاماً) قد أدمنت على الهيرويين وما يسمى بالـ”ميث”.