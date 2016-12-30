  • نشر : 2016/12/30 - 4:43 م
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  • منوعات

بالصور ..كيف كانت هذه الشابة وهي تتعاطى المخدرات وبعد إقلاعها عنها !!

بالصور ..كيف كانت هذه الشابة وهي تتعاطى المخدرات وبعد إقلاعها عنها !!
واشنطن (صدى):

نشرت شابة أمريكية صوراً لها خلال فترة تعاطيها للمخدرات وبعد أن أقلعت عن الإدمان لتثبت للناس كم تجعلهم المخدرات قبيحين.

والفرق ظهر واضحا للغاية في الصور إذا بدت أجمل بمراحل وظهرت بشرتها نضرة بعد أن أقلعت عن الإدمان بأربع سنوات.

وكانت الشابة الأمريكة (26 عاماً) قد أدمنت على الهيرويين وما يسمى بالـ”ميث”.

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2 تعليقان


  1. ابوسعود٠٥٠٢ [ عدد التعليقات: 121 ] 30/12/2016 في
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    1

    يخرب بييييتك هروين مره وحده

  2. فتامين ((و )) [ عدد التعليقات: 1523 ] 30/12/2016 في
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    2

    حياة المخدرات حياة تعب ونصب وهزال وحياة قاسية وظلمات وبعثرة وأمراض وضيق واختناق حياة بؤس وعدم إحساس ويبتعد عنها الأنس وفيها النفس تعيش في حبس حياة المخدرات حياة هبوط إلى الهاوية (( فلعن الله من صنعها وروجها وباعها واشتراها )) كم هدم أسرة وشرد من إنسان بسببها
    فمصنعوها : في القصور والسرور يعيشون
    ومستخدموها في الخرابة والمزابل قابعون !!!


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