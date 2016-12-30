النصر يفقد خدمات “هزازي” أمام الاتفاق

محمود أحمد (صدى):

تعرض نايف هزازي مهاجم نادي النصر لإصابة بكدمة في مفصل القدم خلال تدريبات الفريق مما قد يبعده عن المشاركة في لقاء الاتفاق يوم الأحد المقبل في الجولة 15 لدوري جميل اللمحترفين.

ويسعي الكرواتي ماميتش المدير الفني للنصر تجهيز البديل المناسب للهزازي للمشاركة في اللقاء في حالة فشله في التعافي من الإصابة.

ويحتل النصر المركز الرابع بجدول الدوري برصيد 29 نقطة وبفارق 5 نقاط الهلال صاحب الصدارة.