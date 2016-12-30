  • نشر : 2016/12/30 - 4:36 م
  • 64 مشاهدة
  • 1 تعليق
  • منوعات

حرب تغريدات بعد كتابة ممثل أمريكي شهير ” أرجوك ياالله خذ ترامب”

حرب تغريدات بعد كتابة ممثل أمريكي شهير ” أرجوك ياالله خذ ترامب”
واشنطن (صدى):

اثارت تغريدة كتبها الممثل الأميركي الشهير “تشارلي شين”، على تويتر، في حدوث “حرب تغريدات”، بعد أن تمنّى موت الرئيس الأمريكي المنتخبدونالد ترامب.

 

وغرد “شين”: “أرجوك يا الله خذ ترامب”، مكرراً إياها 6 مرات!

 

وتوالت الانتقادات على “شين” في اعقاب تغريداته، معتبرين أن ما تفوه به شين سيئ للغاية.

 

الجدير بالذكر أن “شارلي شين”، أعلى ممثلي التلفزيون الأميركي أجراً في الولايات المتحدة الأميركية.





  1. ابوفهد الحبلاني العنزي [ عدد التعليقات: 574 ] 30/12/2016 في
    رد
    1

    وغرد “ شين ”: أرجوك يا الله خذ ترامب ” مكرراً إياها 6 مرات !

    اللهم امين وانا اكررها سبع مرات

    والله المفروض اسمك ( زين ) مو ( شين ) على هالدعوه الحلوه

    — ًًً..يادافع البلا … ًًً–
    ههههههههههههههههههههههههاااي

    O——-واحـــ صحيفة ــــــــلا ——–O
    !||!¤*`::. صحيفة O صدى .::`*¤!||!d


اترك تعليق