حرب تغريدات بعد كتابة ممثل أمريكي شهير ” أرجوك ياالله خذ ترامب”

واشنطن (صدى):
اثارت تغريدة كتبها الممثل الأميركي الشهير “تشارلي شين”، على تويتر، في حدوث “حرب تغريدات”، بعد أن تمنّى موت الرئيس الأمريكي المنتخبدونالد ترامب.
وغرد “شين”: “أرجوك يا الله خذ ترامب”، مكرراً إياها 6 مرات!
وتوالت الانتقادات على “شين” في اعقاب تغريداته، معتبرين أن ما تفوه به شين سيئ للغاية.
الجدير بالذكر أن “شارلي شين”، أعلى ممثلي التلفزيون الأميركي أجراً في الولايات المتحدة الأميركية.
وغرد “ شين ”: أرجوك يا الله خذ ترامب ” مكرراً إياها 6 مرات !
اللهم امين وانا اكررها سبع مرات
والله المفروض اسمك ( زين ) مو ( شين ) على هالدعوه الحلوه
— ًًً..يادافع البلا … ًًً–
ههههههههههههههههههههههههاااي
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