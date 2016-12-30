حرب تغريدات بعد كتابة ممثل أمريكي شهير ” أرجوك ياالله خذ ترامب”

واشنطن (صدى):

اثارت تغريدة كتبها الممثل الأميركي الشهير “تشارلي شين”، على تويتر، في حدوث “حرب تغريدات”، بعد أن تمنّى موت الرئيس الأمريكي المنتخبدونالد ترامب.

وغرد “شين”: “أرجوك يا الله خذ ترامب”، مكرراً إياها 6 مرات!

وتوالت الانتقادات على “شين” في اعقاب تغريداته، معتبرين أن ما تفوه به شين سيئ للغاية.

الجدير بالذكر أن “شارلي شين”، أعلى ممثلي التلفزيون الأميركي أجراً في الولايات المتحدة الأميركية.