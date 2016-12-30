بالفيديو.. فلكي يرصد أشعة الشمس تدخل جبل بيضان بالطائف

عبدالعزيز القثامي (صدى):

قام محمد بن ردة الثقفي الفلكي وخبير رصد الأهلة والطقس بالمرصد الفلكي الشمسي بمجاردة ثقيف جنوب الطائف برصد ظاهرة “الحلة” بجبل بيضان، ببني مالك جنوب الطائف.

و تعني ظاهرة “الحلة” سقوط أشعة الشمس من زاوية معينة في وقتٍ محدد، وفي زمنٍ محدد.

و أوضح التقفي أنه يوم 2016/12/22، كانت قد تعامدت الشمس على خط الجدي جنوب الكرة الأرضية، ويسمى ذلك علمياً وفلكياً بدخول فصل الشتاء فلكياً، وفق ضوابط التوقيت الشمسي والميلادي ، مضيفاً وبعد عودة الشمس من الجنوب إلى جهة الشمال في اليوم الثامن والذي وافق، أمس الخميس، بعد العودة من استقرارها ، برزت هذه الظاهرة في “جبل بيضان” من خلال دخول أشعة الشمس بين فوهة الجبل الذي يظهر على شكل رقم ٧ ، وهنا يكون لها وقت محدد بزاوية سقوط أشعة مقدارها 115.85 درجة.

و لفت الثقفي الى أن هذه الحالة تظهر كل يوم بأشكال مختلفة وفقاً لتدرج مسار الشمس ناحية الشمال، وتأخذ عدة أيام، ونحنُ نسميها فلكياً سقوط أشعة الشمس من زاويةٍ معينة في وقتٍ محدد، وفي زمنٍ محدد.

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